Il Comune di San Gregorio cerca giovani disoccupati per programmi di lavoro

Il Comune di San Gregorio, assessorato per i Servizi sociali, diretto da Seby Sgroi, ha emesso un bando finalizzato alla selezione di cittadini di età compresa tra i 18 e i 40 anni, da utilizzare in programmi di lavoro da istituire presso il territorio comunale. "Questi programmi – ha spiegato l’assessore Sgroi – servono ad integrare o ampliare i servizi comunali allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale della gente che scaturiscono dalla carenza di opportunità occupazionali". Infatti possono partecipare alla formazione delle graduatorie coloro che sono residenti a San Gregorio da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando e che abbiano un reddito non superiore a 7.500 euro (Isee). Le istanze per essere inseriti in graduatoria possono essere fatte da un solo componente della stessa famiglia. Il termine ultimo per la loro presentazione è il 7 novembre 2022, o presso l’Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), Piazza Marconi, 11, o inviate a mezzo Pec recante nell’oggetto la dicitura: “Richiesta attività lavorativa giovani”. Dopo l’arrivo delle domande sarà stilata una graduatoria, approvata con apposito “atto di direzione”, e pubblicata all’Albo pretorio del Comune e nel sito istituzionale entro i successivi 60 giorni dalla data di scadenza del bando. L’amministrazione comunale, nel corso dell’anno solare, può organizzare turni bimestrali o trimestrali di attività sulla base delle disponibilità di bilancio. Info presso Urp o Ufficio servizi sociali di via Bellini 7.