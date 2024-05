Il comandante della Base Aeromobili - Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri di Catania promosso contrammiraglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La Base aeromobili Guardia Costiera di Catania Fontanarossa celebra una promozione di rilievo con l'avanzamento di grado del dott. Salvatore Nicolò Cilona, che raggiunge la nomina a Contrammiraglio. Attualmente alla guida della Base Aeromobili - Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri di Catania, il Contrammiraglio Cilona si distingue non solo per il suo impegno e la sua dedizione, ma anche per un percorso professionale di eccezionale spessore. Nativo della provincia di Messina e adottato con orgoglio dalla città di Catania, egli ha costruito la sua carriera su solide basi accademiche, essendosi laureato in Scienze Politiche e Giurisprudenza. La sua formazione è stata ulteriormente arricchita dalla partecipazione al Corso integrativo per Ufficiali CP presso l'Accademia Navale di Livorno nel 1988. La sua passione per il volo si è concretizzata con il conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplani nel 1991 e di pilota di elicotteri l'anno successivo, formazione avvenuta nelle prestigiose scuole di volo della US Navy a Pensacola (in Florida) e Corpus Christi (Texas).

La specializzazione in Sicurezza del Volo e le qualifiche come Istruttore di Specialità su elicottero AW139 evidenziano ulteriormente la sua competenza e versatilità. Tali doti sono confermate altresì dalla certificazione di Ufficiale Sicurezza Volo, conseguita presso la Naval Postgraduate School della US Navy di Monterey (California). Durante la sua illustre carriera, l’Ammiraglio ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di: Capo Servizio Operazioni, Capo Servizio Sicurezza del Volo e Comandante in 2a della Base Aeromobili di Sarzana (SP), Capo Reparto Operativo della Direzione Marittima di Catania e Comandante della 4a Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Cagliari - Decimomannu. Il suo contributo alle operazioni di soccorso nazionali ed internazionali e di polizia marittima è stato significativo, accumulando circa 7000 ore di volo, testimoniando il suo impegno incessante verso la sicurezza e l'efficacia operativa della Guardia Costiera. Questa promozione non è solo un riconoscimento della dedizione e professionalità del nuovo Ammiraglio della Base aeromobili, ma rappresenta anche un valore aggiunto per l'intera Guardia Costiera, che continua a beneficiare della sua vasta esperienza e leadership. Mentre il Contrammiraglio Cilona si prepara a intraprendere questo nuovo capitolo della sua carriera, la sua storia si configura come un esempio luminoso di servizio, sacrificio e successo, ispirando le future generazioni di marinai e aviatori della Guardia Costiera.

Il Contrammiraglio Cilona è stato insignito delle seguenti onorificenze/benemerenze:

• Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana;

• Medaglia d’argento al Merito di Marina;

• Medaglia di bronzo al Merito di Marina;

• Medaglia d’oro di lungo Comando;

• Medaglia d’oro di lunga navigazione aerea;

• Croce d’oro per oltre 40 anni di servizio militare;

• Attestato di Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile;

• Cavaliere dell’Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme.