Il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro sarà riqualificato

Sono in dirittura d’arrivo, presso l'ospedale Cannizzaro, i lavori di sistemazione dell’area antistante l’ingresso del Pronto Soccorso pediatrico. Qui, nei prossimi giorni, sarà spostato anche l’ingresso del pronto soccorso generale. I locali attualmente impegnati, infatti, devono essere consegnati all’impresa che eseguirà i lavori di riqualificazione e ammodernamento con fondi emergenza Covid gestiti dal Soggetto Attuatore della Regione Siciliana. Per i mesi necessari al completamento degli interventi, le attività del pronto soccorso generale si svolgeranno negli spazi attigui. Il triage si sposterà a fianco a quello del pronto soccorso pediatrico e opere di adeguamento sono in fase di completamento anche nell’area esterna, dove oltre alla sala d’attesa insisterà un nuovo parcheggio a servizio proprio degli utenti dell’emergenza-urgenza. Gli aspetti tecnici dell’operazione sono stati affrontati in una riunione convocata dal direttore generale, dott. Salvatore Giuffrida, con i tecnici ing. Maurizio Rampello e geom. Marcello Burgaretta, il responsabile del pronto soccorso dott. Antonio Di Mauro e il coordinatore infermieristico dott. Ivan Valenti, il direttore del Provveditorato ing. Riccardo Papaleo, i rappresentanti delle varie ditte coinvolte nei lavori, nell’impiantistica, nei servizi. "I lavori gestiti dalla Struttura commissariale per l'emergenza Covid diretta da Tuccio D’Urso – spiega il dott. Giuffrida – ci restituiranno un Pronto Soccorso più moderno e funzionale. Temporaneamente, per la durata dei lavori, sarà necessario utilizzare spazi diversi, che sono stati già approntati con la definizione di nuovi percorsi. Confidiamo sin d’ora nella collaborazione degli utenti, oltre che del personale, per il miglior funzionamento della nuova organizzazione".