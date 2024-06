Evacuato il pronto soccorso dell'ospedale Policlinico a causa di una perdita di gasolio

Il pronto soccorso dell'ospedale Policlinico di via Santa Sofia è stato evacuato in via precauzionale a causa di una perdita di gasolio che interessebbe l'impianto elettrico ausiliario dei gruppi elettrogeni, stutture ausiliarie d'emergenza che si trovano al piano interrato. Circa quindici i pazienti trasferiti in altri reparti, soprattutto a causa del forte odore di combustibile presente nell'aria.

L'anomalia tecnica si è registrata intorno alle 16 di questo pomeriggio. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Catania, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale etneao ed ai tecnici del servizio manutenzione. Al momento la situazione è sotto controllo, ma il pronto soccorso è ancora inagibile.

In aggiornamento