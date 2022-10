Viabilità, ulteriore proroga per l’apertura del ponte sulla strada provinciale 15

La Città Metropolitana di Catania rende noto che tra 20 giorni, se le condizioni meteo non saranno avverse, l’Anas completerà i lavori per rendere nuovamente percorribile il ponte che fa da cavalcavia sulla strada statale 121, a Valcorrente, in territorio di Paternò. Nelle more, il tratto di strada provinciale 15 interessato al cantiere continuerà a restare totalmente chiuso al transito veicolare. L’ordinanza che proroga la chiusura di 750 metri di strada provinciale è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania, su istanza dell’Anas, per consentire in condizioni di sicurezza la prosecuzione del cantiere stradale.