Prorogati i commissari straordinari delle ex province

Prorogati i commissari straordinari ai vertici delle ex Province dell’Isola. I provvedimenti sono stati firmati dal presidente della Regione. Nello Musumeci, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali, Marco Zambuto. I commissari resteranno in carica fino al 15 settembre. Sono stati prorogati i tre i commissari delle Città metropolitane: Salvatore Currao (Palermo), Francesca Paola Gargano (Catania) e Santi Trovato (Messina). Nei sei Liberi Consorzi, invece, è stato nominato Vincenzo Raffo (Agrigento) e prorogati Duilio Alongi (Caltanissetta), Girolamo Fazio (Enna), Salvatore Piazza (Ragusa), Domenico Percolla (Siracusa) e Raimondo Cerami (Trapani). A Palermo, Catania e Messina i commissari hanno i poteri del Consiglio metropolitano, visto che le funzioni di sindaco metropolitano e di presidente della Conferenza della Città metropolitana sono esercitati dai sindaci dei tre capoluoghi. Nelle altre sei ex Province, invece, i commissari esercitano le funzioni del presidente e del Consiglio dei Liberi Consorzi comunali