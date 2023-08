La Cisl FP Catania esprime soddisfazione per la proroga fino a dicembre del 2023 di 46 uomini e donne della Polizia locale di Catania. I contratti in scadenza a fine agosto saranno prorogati grazie a fondi stanziati dal Governo. Il segretario Cisl FP Catania Danilo Sottile: "Respiro per la sicurezza e i lavoratori della città di Catania". "La vicenda delle 46 unità assunte a tempo determinato nella Polizia locale di Catania - dice Sottile - è emblematica di come il pungolo delle forze sindacali, sommato alla presenza e all'interesse continuo degli amministratori, consenta di ottenere ottimi risultati per il benessere della comunità". "Il personale della Polizia Locale - dice ancora Sottile - è stato assunto a tempo determinato dal Comune di Catania nel mese di dicembre dell'anno 2020. Questi uomini e donne avrebbero dovuto terminare i propri rapporti di lavoro con il Comune di Catania il prossimo 31 agosto a causa delle mancate coperture. Cisl FP ha sottolineato più volte, anche in una nota inviata al ministro dell'Interno Piantedosi, che senza i 46 agenti assunti a tempo determinato il Corpo della Polizia Locale di Catania sarebbe stato composto da 225 unità di personale con età media di 61 anni, con una perdita del patrimonio di professionalità acquisito. Tutto questo in un territorio ad alto rischio criminalità come quello di Catania, in cui il controllo del territorio è già reso difficoltoso dalla grave carenza di personale di Polizia Locale". "Esprimiamo dunque la nostra soddisfazione - conclude il segretario Cisl FP Catania Danilo Sottile - per l'interesse attivo di tutte le parti nel garantire al Corpo di Polizia locale di Catania la continuità della presenza di importanti professionalità, come quelle dei 46 uomini e donne che proseguiranno il proprio rapporto di lavoro fino a dicembre. Da parte nostra continueremo a impegnarci affinché si creino le condizioni per creare maggiore stabilità lavorativa per i lavoratori della Polizia locale di Catania, con in prospettiva una loro presenza continuata nella pubblica amministrazione, e faremo da stimolo affinché si continui a operare per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici, sia dal punto di vista delle condizioni di lavoro e degli organici che delle condizioni contrattuali".