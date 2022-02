Protesta autotrasportatori, Consorzio agricolo al prefetto: "Così il comparto rischia il collasso"

Continuano le tensioni al casello di San Gregorio. Dopo le prime 24 ore di disagi, caratterizzare dall’inizio della protesta degli autotrasportatori siciliani contro il caro benzina, oggi la situazione del traffico bloccato sembra non essere migliorata. Di conseguenza aumentato i disagi e l’insofferenza soprattutto per il comparto agricolo, come testimonia una lettera spedita stamani al prefetto di Catania i rappresentanti provinciali delle organizzazioni di categoria (Cia, Confagricoltura, Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, Fruitimprese), che chiedono "agli autotrasportatori un gesto di buonsenso e una mediazione che porti allo sblocco della situazione in tempi brevi".

"Con il perdurare del blocco degli autotrasporti – continuano - l'economia agricola di un vastissimo comprensorio rischia il collasso. Pur condividendo le preoccupazioni e le ragioni degli autotrasportatori, strozzati come noi dal caro energia, dobbiamo evitare che al danno dell'aumento spropositato delle tariffe energetiche si aggiunga la beffa della perdita di ingenti quantitativi di frutta e verdura già pronta per essere immessa sui mercati italiani ed esteri. Riteniamo che la risposta all'aumento dei costi per il trasporto e per la produzione non è il blocco totale dell'economia, che rischia di affossare l'intero comparto agricolo siciliano a tutto vantaggio dei nostri competitor italiani ed europei. Non possiamo permetterci di far marcire tonnellate di merce coltivata a costo di grandi sacrifici e non possiamo sostenere altri costi che darebbero un colpo mortale alle aziende agricole siciliane".