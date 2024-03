"Cessate il fuoco a Gaza": flash mob di protesta in piazza Università

Si è svolto domenica sera, in piazza Università, un flash mob organizzato da "Casa del Popolo Colapesce" per chiedere il cessate il fuoco a Gaza "contro l'ipocrisia dei governi occidentali e di Israele". I manifestanti hanno portato in strada dei cartelli con le maschere di Meloni, Biden e Netanyahu "come se finalmente dicessero la verità sul genocidio nella striscia di Gaza, dopo quasi 80anni di occupazione della Palestina e gli ultimi 5 mesi di bombardamenti sulla popolazione civile, scuole, ospedali, ambulanze e additittura gente in attesa di un pasto. Sono oltre 30mila le morti accettate - spiegano gli organizzatori - oltre 13mila bambine e bambini e oltre 2 milioni di persone rischiano di morire di stenti a causa della mancamza di acqua potabile e cibo. Non possiamo rimanere in silenzio. Continuiamo a mobilitarci giorno dopo giorno, ovunque possiamo".