Protestano gli addetti alle pulizie in servizio all'Ikea

L’impresa di pulizie “Ideal Service” ha proposto la riduzione delle ore contrattuali per gli oltre 30 precari in servizio a Ikea Catania. La Uiltucs da domani, sabato 17 ottobre, e per tutti i fine settimana protesterà dinanzi al centro commerciale nella Zona industriale. “Contestiamo – spiega il segretario generale dell’organizzazione di categoria, Giovanni Casa – la inspiegabile e illogica scelta aziendale di tagliare ore a chi già ne svolge in media settimanalmente appena 15 ma, contraddittoriamente, viene spesso chiamato a turni di straordinario. Restiamo sempre disponibili a un confronto, ancor più se in sede istituzionale con la mediazione dell’assessorato regionale al Lavoro, ma allo stato attuale lo sciopero resta l’unica risposta possibile all’ostinazione dei vertici di Ideal Service su una posizione inaccettabile che, peraltro, penalizza anche la stessa Ikea assicurando prestazioni minori in un comparto essenziale ancor più adesso che si impongono continue attività di sanificazione anticontagio”.

