"No alla nuova isola ecologica in via Vagliasindi": l'appello di alcuni cittadini contro la cementificazione

"Uno dei pochissimi spazi verdi naturali ancora presenti in centro città tra le abitazioni e due scuole, l’area a ridosso della piazza Lombardo Radice nei pressi di via Vagliasindi, sta per diventare una fredda piattaforma di cemento con cassoni per rifiuti. Era fino a poco tempo fa un polmone verde in mezzo a lave antiche, dove cresceva indisturbata la macchia mediterranea, con alberi di pino, olivastri e varie specie di piante". Alcuni residenti della municipalità Borgo-Sanzio hanno inviato al nostro giornale una lettera in cui esprimono le proprie preoccupazioni in merito alla costruzione di una nuova isola ecologica che, inevitabilmente, farà "scomparire" un ampio terreno.

"Il Comune - si legge nella nota - sta realizzando un centro di raccolta rifiuti senza tenere minimamente in conto le numerose proteste e le opposizioni dei residenti e dei comitati di quartiere, per nulla consultati preventivamente dall’amministrazione sull’opportunità o meno di questa scelta sconsiderata. L’accattivante nome di 'oasi ecologica' con cui il progetto viene definito nella cartellonistica di cantiere affissa all’ingresso non può nascondere la realtà dei fatti che stanno avvenendo in quest’area destinata a verde pubblico secondo il vigente piano regolatore. Infatti si sta distruggendo il contesto ambientale dell’area, estirpando con un mezzo meccanico, violenza e indifferenza, grandi alberi in buona salute che si aggiungono alla lista di tutte le piante già sradicate dall’inizio dei lavori nel mese di marzo scorso. Ma davvero è questo ciò di cui il quartiere e la città hanno bisogno, un centro comunale di raccolta rifiuti che diventerà presto una discarica pubblica o che verrà chiuso come è già successo in altri casi a Catania? Sarebbe così difficile per il Comune - concludono i cittadini - trovare una zona più idonea per un’isola ecologica, rispettando la destinazione originaria di questo spazio e rendendo fruibile alla città e al quartiere, con la dovuta sistemazione, un’area che può invece diventare un parco verde di cui la città ha estremo bisogno? Ci appelliamo con forza all’amministrazione perché si sospenda definitivamente la scellerata distruzione di questo spazio così prezioso per la città, dandogli una destinazione più adeguata".