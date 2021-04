Gli ambulanti protestano sulla tangenziale ovest di Catania, traffico rallentato

I lavoratori ambulanti aderenti al sindacato Fenailp hanno organizzato per questa mattina una manifestazione di protesta presso la tangenziale ovest di Catania, contro l'assenza di sussidi per il loro settore e l'impossibilità di sostenere a lungo uno scenario-Covid caratterizzato dalla mancanza di lavoro. Lunghe code e rallentamenti, già alle prime ore di stamattina, dalle ore 8 all' altezza di uscita ed entrata per Gravina, in direzione Siracusa. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell"Anas, che già ieri aveva allertato i cittadini con un comunicato specifico. Attualmente il serpentone di furgoni prosegue ordinatamente la sua marcia, creando però notevoli rallentamenti alla circolazione stradale. Sono ovviamente presenti le forze dell'ordine, per garantire la circolazione lo svolgimento ordinato della manifestazione.

Aggiornamento ore 9.10: disposta la chiusura dello svincolo di Gravina

Il sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso, rende noto che a causa della protesta in corso sulla tangenziale ovest è stata disposta la chiusura dello svincolo del paese in entrata e in uscita. "In questo momento la nostra polizia municipale è impegnata in attività di supporto alla polizia stradale – ha spiegato il primo cittadino – su richiesta della questura. Pertanto invitiamo i cittadini a non dirigersi verso gli svincoli di ingresso alla tangenziale per evitare ulteriori ingorghi".