Sit-in alla Ergon di Belpasso contro il licenziamento di un rappresentante sindacale

Un rappresentante sindacale della Filcams Cgil di Catania, secondo il sindacato sarebbe stato “ingiustamente licenziato“ dall’azienda Ergon, società consortile sita in contrada Piraino a Belpasso. Per questo motivo venerdì 29 luglio dalle 11,30 alle 14,30 si terrà un’ assemblea davanti i cancelli come segno di solidarietà e vicinanza al lavoratore che ha impugnato il licenziamento. La Filcams Cgil di Catania ha denunciato l’azienda per comportamento antisindacale. Ergon è una società del ragusano della grande distribuzione organizzata che rappresenta negozi a marchio Alta Sfera, Medial Franchising, che ha acquisito punti vendita ex Abate, Ard. Si tratta di una delle principali aziende della grande distribuzione e conta una propria piattaforma logistica a Belpasso dove operano circa 120 lavoratori. Da tempo la Filcams Cgil, insieme ai propri rappresentanti sindacali, cerca di regolarizzare posizioni contrattuali e situazione igienico sanitarie ed ha segnalato agli organi competenti alcune presunte carenze culminate in un incidente sul lavoro su un mezzo. "Un’ azienda che credevamo, rispetto alle sue dimensioni e al posizionamento nel territorio, rispettasse la dignità e diritti dei lavoratori - dichiarano Davide Foti, segretario generale della Filcams Cgil di Catania e Giuseppe Agosta, segretario Filcams con delega all’azienda Ergon - e creasse condizioni di sicurezza ottimali, ci trova costretti a protestare a sostegno della vertenza aperta qualche mese fa su inquadramenti, organizzazione del lavoro e sicurezza. Ma soprattutto per sostenere il nostro rappresentante sindacale licenziato ingiustamente per fatti mai avvenuti o riconducibili alla verità. Abbiamo anche presentato la denuncia per comportamento antisindacale al fine di ristabilire la legalità all’interno dello stabilimento e dunque per permettere a tutti una libertà democratica e sindacale che oggi Ergon cerca di oscurare; riteniamo strumentale che, non appena il sindacato abbia iniziato a denunciare le precarie condizioni igienico sanitarie, l’azienda abbia intrapreso modi e atteggiamenti contro la nostra rappresentanza sindacale, con atteggiamenti di violenza psicologica conclusisi con il licenziamento. La Filcams Cgil non lascerà alcun lavoratore da solo, lottando a tutela della dignità di tutti" .