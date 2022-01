Soffia la polemica sulla festa di Sant'Agata: va avanti la raccolta firme di sei candelore

Le sei candelore cittadine, che nei giorni scorsi avevano fatto emergere il loro disappunto per la mancanza di concertazione nell'organizzazione della nuova edizione della festa di Sant'Agata, continuano a remare dritto per la loro strada. Sabato mattina, nei pressi di piazza Federico di Svevia, ci sarà una raccolta firme per chiedere un palco innanzi al sagrato della cattedrale per esporre il busto reliquiario, nella sola giornata del 5 febbraio e l'esibizione delle 14 candelore davanti le rispettive chiese di appartenenza.

"E' davvero entusiasmante la risposta che stiamo ricevendo da tutti gli angoli della città – dichiara Piero Lipera, portavoce del Cereo Ortofrutticoli – è partito un moto spontaneo, intriso di sana partecipazione popolare, tanto diffuso che in centinaia si sono fatti avanti per sostenere la nostra iniziativa. Le firme già raccolte sono diverse migliaia. Sarebbe bello se il neo presidente, atteso le sue ultime pubbliche dichiarazioni, venisse a sottoscrive le nostre proposte e si spendesse con noi. Giacché, come dalla stessa riferito, anche le sue richieste sono rimaste inevase dalle altre autorità coinvolte". La sottoscrizione, criticata dalla neo presidente del comitato per i festeggiamenti Mariella Gennarino, è stata lanciata da Vincenzo Valenti, Orazio Cannavò e Piero Lipera (Cereo Ortofrutticoli); Fabrizio Lanzafame e Salvatore Russo (Cereo Villaggio Sant’Agata); Fabio Arena (Cereo Mastri Artigiani); Agostino Zanti ed Emanuele Calì (Cereo Devoti di Sant’Agata); Giampiero Napoli (Cereo Pescivendoli); Santo e Salvo Romano (Cereo Pizzicagnoli).