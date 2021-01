Protesta ristoratori, Pogliese: “Siamo accanto a loro per ripartire”

“Condividiamo appieno le ragioni della protesta dei ristoratori che poi sono quelle degli esercenti siciliani, che è necessario sostenere ricercando le modalità più idonee per farli ripartire prima possibile. Non possono bastare le contribuzioni annunciate a placare la rabbia di tanti titolari di esercizi commerciali costretti a tenere abbassate le saracinesche. Occorre trasformare le loro proteste in azioni politico-amministrative in grado i tutelare la professionalità della nostra eno gastronomia che è una delle eccellenze italiane nel mondo. L’Amministrazione comunale, con l’assessore Balsamo in prima linea, ha fatto la propria parte nonostante il dissesto, con sgravi tributari per i locali utilizzati da bar, pub e ristoranti e facendo ampliare l’area storico commerciale per incentivare le attività esterne. La generosità dei nostri ristoratori di Catania è stata sempre tangibile in ogni occasione per venire incontro ai bisognosi e per questo non li ringrazierò mai abbastanza. Ora, però, è il tempo di aiutare concretamente questo settore tra i maggiormente colpiti dall’emergenza e che per ragioni connaturate all’attività avviata, necessità di continui investimenti e rigenerazioni professionali. Senza riserva alcuna, siamo accanto a loro, alle organizzazioni del comparto e singoli esercenti lo ribadiremo in ogni sede istituzionale, per tutelare una tradizione ma soprattutto per salvare attività produttive che danno posti di lavoro. Siamo convinti, infatti, che compatibilmente alle misure anti contagio, bisogna trovare il modo di farle riaprire per cominciare almeno parzialmente, a fare ripartire le attività commerciali di ristorazione”. Lo ha detto il sindaco di Catania Salvo Pogliese commentando la protesta rappresentata oggi davanti villa Bellini dai piccoli esercenti e dai titolari dei ristoranti di Catania.