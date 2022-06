Mercati, “Siamo Impresa” protesta sul mancato rinnovo della concessione su area pubblica

“Dopo tante riunioni siamo pronti a scendere in piazza per una manifestazione che sensibilizzi l’opinione pubblica e faccia sentire forte la nostra voce negli uffici competenti”. Queste le parole del presidente di “Siamo Impresa” Filippo Zuccarello a seguito della mancata programmazione, da parte dell’ amministrazione comunale, sul rinnovo della concessione su area pubblica per quanto riguarda i mercati.

“Dallo scorso ottobre tantissime pratiche sono bloccate e da allora non si riesce a capire quale normativa applicare per risolvere questa empasse. Direttiva Bolkestein si o no?”. Moltissimi addetti ai lavori, di un comparto strategico per l’intera Catania, vivono una fase di limbo che non giova a nessuno. “Abbiamo parlato con tutte le istituzioni preposte, inoltrando documenti e richieste precise, per ottenere il rinnovo della concessione su area pubblica per quanto riguarda i mercati. Nessuna risposta da Palazzo degli Elefanti”.