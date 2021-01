Sospese le udienze dei vice procuratori onorari dall'11 al 31 gennaio

Angela Anello, rappresentante dei vice procuratori onorari presso la Procura della Repubblica di Catania, comunica la sospensione dall’attività di udienza per il periodo dall’11 al 31 gennaio 2021. Si precisa che "l’iniziativa in questione segue analoghe azioni di protesta già attuate nelle settimane precedenti da colleghi di tutto il territorio nazionale, comprensivi di sciopero della fame, finalizzate a sollecitare il Governo ad assumere provvedimenti urgenti per il riordino della disciplina che riguarda la categoria e, in particolare, per la concessione dei diritti minimi di equa retribuzione, previdenza, assistenza, ferie, maternità e malattia, connessi all’esercizio di ogni attività lavorativa. Così come disposto dalla Corte di Giustizia Europea e da recenti sentenze di tribunali italiani, resi ancora più indifferibili nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica ed ancora più urgenti dall’imminenza dell’entrata in vigore della 'Legge Orlando', che vorrebbe limitare l’apporto dei pubblici ministeri onorari a soli due giorni lavorativi a settimana, con l’inevitabile amplificazione delle criticità che già connotano l’amministrazione della giustizia".