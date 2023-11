Contro la violenza sulle donne, associazioni femministe manifestano in via Etnea

Le associazioni femministe e contro la violenza di genere di Catania prendono voce sugli ultimi femminicidi: ieri hanno marciato partendo dall’ingresso della Villa Bellini in via Etnea percorrendo le vie del centro storico di Catania. Ad organizzare la manifestazione "Non una di meno – Catania" in collaborazione con il Consultorio autogestito “mi cuerpo es mio” e l’organizzazione giovanile “Spine nel fianco”.

"È contando il 106° femminicidio dall’inizio del 2023 a Catania, come in molte altre parti, che il silenzio diventa rumore. È la rabbia di tante persone che ha smosso e che continua a smuovere manifestazioni, sit-in, flash mob, e iniziative in tutta Italia", dichiara Lara di Non Una di Meno-Catania. "Noi vogliamo inondare le strade della città con la nostra rabbia e unirci contro la violenza patriarcale. Il femminicidio di Giulia ci sconvolge, ci fa contorcere lo stomaco, ma non ci sorprende. E’ inspiegabile il vuoto che sentiamo dentro di noi in questo momento, ma sappiamo benissimo spiegare invece cosa ha portato alla morte di un’altra sorella. Dall’inizio del 2023 sono state uccise 106 di noi, una ogni tre giorni, ma secondo le istituzioni le discriminazioni di genere appartengono al secolo scorso e i femminicidi sono eventi isolati, non è riconosciuto il ruolo fondamentale che ha l’educazione in tutto ciò, ma ci si rifugia nella solita narrazione del bravo ragazzo preso da un raptus di follia o che “amava troppo'", dichiara Lara.