Rischio incendi, la protezione civile indica l'allerta massima: a Catania previsti 41 gradi

L'ultimo avviso per rischio incendi e ondate di calore della protezione civile siciliana riporta l'allerta massima: le ondate di calore sull'isola proseguiranno anche nella giornata di domani. Sul fronte incendi il bollettino appena diramato presenta aggravamenti rispetto a quello diffuso nella giornata di ieri. Per tutte le nove province, infatti, è segnalato uno stato di pericolosità "alto" e un livello massimo di allerta, quello di "attenzione". Per quanto riguarda le temperature, domani, mercoledì 4 agosto, saranno percepiti 41 gradi a Catania, 38 a Messina e 40 a Palermo. Temperature in leggera diminuzione per il 5 agosto quando saranno percepiti sia a Messina che a Palermo i 37 gradi. La colonnina di mercurio, invece, su Catania non si muoverà dai 41 gradi.