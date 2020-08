Allerta meteo arancione, anche il Comune invita cittadini alla prudenza

Dopo il messaggio di "allertamento per possibili precipitazioni intense e a carattere di rovescio o temporali con grandinate e forti raffiche di vento” arrivato ieri dalla protezione civile regionale e riferito alla giornata di oggi venerdì 7 agosto, anche il Comune di Catania si è attivato per limitare gli eventuali danni a cose o persone. Si prevede infatti un livello di allerta arancione anche nella zona di Catania. L'amministrazione comunale invita quindi i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla protezione civile. Si raccomanda di non mettersi in viaggio se non strettamente necessario, evitare i sottopassi, abbandonare per tempo i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d'alveo ristrette per cause antropiche. Ed ancora: raggiungere i piani superiori se si ci trova in aree soggette ad allagamento, non sostare in prossimità di zone che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi. La protezione civile comunale ha già attivato le procedure di monitoraggio delle criticità previste dal piano di prevenzione.

