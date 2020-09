Protezione Civile, Bianco chiede un sistema di allerta automatico

"Serve un sistema di allerta automatico che faccia fare un salto di qualità al sistema attuale della Protezione civile e che migliori la comunicazione dei Comuni con i cittadini". E' quanto afferma Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, intervenendo a Scanno in occasione dell'esercitazione della Protezione civile 'Vardirex 2020', in cui si sono simulati interventi di contrasto a eventi emergenziali di tipo alluvionale e sismico in particolari condizioni meteo avverse. "I Comuni sono dotati di colonne mobili e stanno dando suggerimenti attivi per favorire l'efficienza delle risposte. L'esercitazione di oggi - sostiene l'ex ministro dell'Interno, già sindaco di Catania - è un segnale importante e per questo ringrazio la Protezione civile nazionale, l'Esercito e il corpo degli Alpini, per la sinergia con cui affrontiamo le mille emergenze del territorio del nostro Paese".

