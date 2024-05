Comune città metropolitana firmano un protocollo d'intesa con la Chiesa Evangelica

Alla presenza di circa 100 Pastori e responsabili di missioni provenienti da tutta la provincia etnea, il sindaco Enrico Trantino e il presidente della Comunione Pastorale hanno dato vita a un’intesa che riconosce il lavoro svolto sul territorio dalla Chiesa Evangelica. Un impegno di collaborazione, il primo in Italia in una città metropolitana, che porterà a un unico obiettivo che sta a cuore ad entrambe le parti, e cioè alla realizzazione di attività socio-culturali, allo sviluppo di progetti di solidarietà sociale e alla creazione di un osservatorio permanente per la cura e l'assistenza dei cittadini. Promotore e organizzatore dell'incontro è stato il capogruppo in Consiglio Comunale Daniele Bottino: "Sono onorato di aver lavorato in sinergia con le due parti e promosso questa importante intesa che vede al centro di tutto la diffusione dell'amore cristiano nel nostro territorio attraverso attività di sostegno ai cittadini. Ringrazio in modo particolare il Sindaco Trantino che dimostra sempre una straordinaria sensibilità per le realtà socialmente attive nel territorio".