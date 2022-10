Scuole sicure, lunedì 31 ottobre la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra Prefettura e Comuni

Lunedì 31 ottobre 2022 il Prefetto Maria Carmela Librizzi e i Sindaci dei Comuni di Aci Sant’Antonio, Bronte, Grammichele, Motta Sant’Anastasia, Pedara, Scordia, Tremestieri Etneo, Enti individuati dal Ministero dell’Interno sulla base degli indici della popolazione residente secondo i dati Istat, sottoscriveranno in Prefettura dei Protocolli d’Intesa nell’ambito dell’iniziativa denominata “Scuole Sicure” 2022/2023, finanziata con fondi del Ministero dell’Interno a valere sull’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, con il quale è stato istituito il Fondo per la sicurezza urbana. La vigente normativa destina il 14 per cento delle risorse del Fondo - pari, per il 2022, a 3,5 milioni di euro - ai Comuni per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Con la sottoscrizione dei Protocolli d’Intesa, la Prefettura e i Comuni regolano i rispettivi e reciproci impegni in relazione all’attuazione delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, riferite all’arco temporale del corrente anno scolastico 2022/2023 e specificate in apposite schede progettuali approvate dalla stessa Prefettura riguardanti, principalmente, l’attivazione di sistemi di videosorveglianza, il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, l’acquisto di mezzi ed attrezzature per la promozione di altre utili iniziative.