Firmato il protocollo d'intesa per l’Unione dei Comuni “Simeto Etna”

Quattro Comuni alleati per lo sviluppo del territorio. Ad Adrano è stato firmato il protocollo d’intesa per la costituzione dell’Unione dei Comuni denominata "Simeto Etna": ne fanno parte Biancavilla, Adrano, Santa Maria di Licodia e Centuripe. Alla firma eravamo presenti tutti e quattro i primi cittadini. L’Unione dei Comuni è un organismo intermedio che ha il compito di dare uno slancio alla nuova programmazione 2021-2027 per la gestione dei fondi comunitari destinati alle aree interne. E’ uno strumento importante per lo sviluppo del territorio dei comuni interessati: mettiamo insieme funzioni e risorse e tutto ciò servirà per efficientare una serie di servizi. Ripongo molte speranze - e come me anche i sindaci degli altri tre Comuni coinvolti - in questa nuova forma di ‘governance’ che offre ai Comuni un nuovo modello organizzativo. Lo Statuto dell’Unione dei Comuni "Simeto Etna" dovrà ora essere approvato dai quattro Consigli comunali.