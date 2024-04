Sottoscritto un protocollo d'intesa per contrastare l'usura

Questa mattina il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ed il Presidente della Commissione Regionale Abi della Sicilia, Salvatore Malandrino, hanno sottoscritto presso il Palazzo del Governo, il Protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell’usura. L’intesa è stata firmata nel corso di una riunione dell’osservatorio provinciale sul fenomeno dell’usura, al quale hanno partecipato il questore e i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza, il direttore della filiale di Catania della Banca d’Italia, il commissario straordinario della Camera di Commercio, rappresentanti del ordine dei dottori commercialisti, dei sindacati dei lavoratori e dei Confidi.

Il protocollo, sottoscritto con il nulla osta del Ministero dell’Interno, si prefigge l’obiettivo di contrastare il fenomeno dell’usura e adottare misure efficaci per supportare famiglie e imprese in difficoltà o sovra-indebitate ed è aperto alla futura adesione di banche, confidi, associazioni e fondazioni antiusura. Saranno attuate delle iniziative per promuovere la conoscenza sul territorio delle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese e per realizzare interventi e programmi di educazione finanziaria, da realizzarsi anche nelle scuole superiori della provincia. Gli istituti di credito e i confidi che aderiranno individueranno al loro interno le figure dei "facilitatori-referenti informativi", con lo specifico compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti che la normativa antiusura prevede a tutela delle vittime di usura. Il prefetto Librizzi ha sottolineato come "al centro delle iniziative che discendono dal protocollo ci sono tutte quelle famiglie e imprese che possono essere più facile preda degli appetiti criminali attraverso fenomeni estorsivi e di usura. E’ preciso compito di tutti gli attori coinvolti prestare la massima attenzione alle potenziali vittime, anche attraverso la diffusione capillare delle forme di tutela previste dalla legge e dei contenuti del protocollo".

Il presidente della commissione Regionale Abi della Sicilia, Salvatore Malandrino, ha sottolineato l’impegno che Abi "assumerà per far aderire al protocollo il maggior numero di banche", evidenziando il ruolo dei facilitatori, "che, anche all’interno degli istituti di credito, avranno il compito fondamentale di favorire la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà previsti dalla legge a tutela delle vittime di usura". L’osservatorio provinciale sul fenomeno dell’usura tornerà a riunirsi a breve, anche per monitorare le criticità correlate alla tematica dell’usura nel territorio della città metropolitana.