Prove di evacquazione nei tre plessi dell'istituto Francesco Guglielmino

Domani,giovedì 30 marzo, sono previste alcune prove di evacuazione in tre plessi dell'istituto Francesco Guglielmino di Aci Catena. Saranno interessate le strutture del plesso S.Lucia, il plesso centrale e quello di via Turi D'Agostino (materna). Ad organizzare le prove è l' assessorato alla Protezione Civile, retto da Maura Grasso. "Vogliamo riorganizzare il piano di Protezione Civile, dopo la sosta per la pandemia – commenta il Sindaco Margherita Ferro – un ringraziamento ai dirigenti scolastici, agli uffici comunali, alla polizia locale, al gruppo comunale dei volontari di p.c. ed al nostro consulente Pippo Grasso, per la collaborazione. Nelle prossime settimane, anche negli altri istituti scolastici, effettueremo la prova".