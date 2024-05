Tre persone accoltellate in un pub, indagano i carabinieri

Notte di violenza a Vizzini. Sarebbero tre le persone accoltellate durante una lite avvenuta in un pub del comune etneo. Feriti, in base a quanto appreso in via ufficiosa, il gestore dell'esercizio commerciale e due ragazzi che prestavano servizio in sala al momento dei fatti, verificatisi intorno alle 4 di sabato mattina. L'assalitore sarebbe poi andato a costituirsi in caserma, ma i contorni della vicenda non sono chiari. Indagano i carabinieri.

In aggiornamento