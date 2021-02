Pubblica illuminazione funzionante in piazza Chiesa Madre

Dopo via Geza Kertesz e via Massimiliano Kolbe anche in piazza Chiesa Madre torna la pubblica illuminazione. Un servizio fondamentale per uno dei più importanti luoghi di aggregazione del quartiere di San Giovanni Galermo

Dopo via Geza Kertesz e via Massimiliano Kolbe anche in piazza Chiesa Madre torna la pubblica illuminazione. Un servizio fondamentale per uno dei più importanti luoghi di aggregazione del quartiere di San Giovanni Galermo. “L’ennesimo obiettivo raggiunto- afferma il presidente del IV municipio Erio Buceti- grazie alla sinergia con l’amministrazione centrale. A questo proposito ringrazio il Sindaco di Catania Salvo Pogliese e l’assessore alle Manutenzioni Pippo Arcidiacono, per l’impegno preso di fronte ai cittadini, oltre alla Direzione Pubblica Illuminazione che ha prontamente raccolto le segnalazioni del sottoscritto”. Per mesi la piazza è stata al centro delle proteste della gente preoccupata per la zona completamente al buio. Da oggi tutto questo non esiste più visto che gli operai hanno ripristinato l’impianto di pubblica illuminazione. “Parliamo di un luogo frequentato da migliaia di sangiovannesi e al centro delle nostre attenzioni- prosegue Buceti- il prossimo passo in questa parte di Catania prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale e la potatura degli alberi”.