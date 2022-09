Pubblica illuminazione a Capo Mulini, consegnati lavori di efficientamento energetico

Sono stati consegnati i lavori di "effìcientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione nella frazione di Capomulini e completamento frazioni a mare, nella zona delle Chiazzette e nel quartiere Suffragio". L'importo complessivo del progetto, redatto da Vincenzo Arcidiacono dell'Area Tecnica comunale, è pari a 90 mila euro ed i lavori sono stati aggiudicati, a seguito di gara pubblica, alla ditta S.L. Infrastrutture srl con sede in Modica che ha offerto il ribasso del 27,9797%. Oltre al dirigente dell'area tecnica, Andrea Giudice, ed al responsabile unico del procedimento, Calogero Vitellaro, era presente alla consegna dei lavori anche l'assessore al ramo, Salvo Grasso, il quale, nel ringraziare tutto il personale dell' area tecnica coinvolto nelle varie attività propedeutiche all'avvio dei lavori per la professionalità e puntualità dimostrate, ha espresso soddisfazione per l`ennesima possibilità colta, attraverso i fondi del decreto crescita n.34/2019 (cosiddetta norma Fraccaro), per effettuare lavori di efficientamento energetico e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione. I lavori saranno diretti da Giuseppe Pavone, che ha seguito proficuamente tutti gli altri interventi di efficientamento energetico effettuati nelle altre frazioni a mare.