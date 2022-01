Viagrande, acceso il nuovo impianto di pubblica illuminazione tra le vie Poio e Penninazzo

E’ entrato in funzione il nuovo impianto di illuminazione pubblica che copre la parte non precedentemente servita delle vie Poio e Penninazzo, in un’area che confina, in parte, con il territorio del Comune di Aci S. Antonio. Lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi. “Si tratta del più esteso intervento di ampliamento fin qui realizzato: misura poco più di un chilometro e si sviluppa con circa 40 pali, chiudendo l’anello fra le due strade - spiega Leonardi-.Nella zona interessata, negli ultimi anni, si sono sviluppati vari insediamenti abitativi; l’opera, pertanto, aumenterà il livello di sicurezza delle due strade e dell’intera area. I costi dei lavori sono stati finanziati con fondi nazionali (legge di bilancio 2020) ed includono, per complessivi 140mila euro, anche le opere di illuminazione di via Padre Pio, dove, in attesa del completamento del rifacimento della strada, sono stati realizzati i pozzetti per la posa dei pali.Nella prima parte dell’anno appena trascorso eravamo già intervenuti in via Penninazzo, portando a termine l’allargamento dell’impianto di illuminazione, nel tratto fra Vittorio Emanuele e via Soccorso ed in prossimità dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo, con la messa in opera di circa venti pali dotati, anche in questo caso, di lampade a led: ieri il tassello finale che completa l’intervento", conclude Leonardi.