La Città Metropolitana disponibile alla proroga del contratto dei dipendenti Pubbliservizi

“Per Pubbliservizi, per i suoi 333 dipendenti e le loro famiglie, una buona notizia. Anzi, due. La disponibilità della Città Metropolitana di Catania alla proroga del contratto, in scadenza a fine marzo, e l’accoglimento della nostra proposta di creazione di un'azienda speciale in cui potranno transitare tutti i lavoratori attualmente assunti della società in liquidazione giudiziale”. Lo affermano i segretari generali di Uil e UilT Catania, Enza Meli e Salvo Bonaventura, sottolineando “apprezzamento per la scelta coraggiosa e responsabile del nuovo commissario dell’ex Provincia, Piero Mattei, che in queste ore ha manifestato con una nota scritta la propria volontà di tutelare concretamente non solo il personale di Pubbliservizi ma anche i cittadini del nostro territorio impedendo un pericoloso vuoto nell’erogazione di opere essenziali, come la manutenzione delle moltissime strade e scuole nella competenza dell’ente”.

“È straordinariamente importante per noi - aggiungono i segretari di Uil e UilT - apprendere dell’intenzione di prolungare il rapporto con Pubbliservizi sino al 31 luglio e, ancor di più, leggere dell’impegno del dottor Mattei a verificare la fattibilità del passaggio di lavoratrici e lavoratori a un’Azienda speciale, come proposto da noi di Uil e UilT in sede di confronto con il commissario straordinario della Città Metropolitana. Ci sembra significativo, peraltro, che lo stesso commissario definisca soluzione privilegiata la creazione di un’azienda speciale per la quale sono state predisposte le bozze di Statuto, Piano Programma e Contratto di Servizio con risorse finanziarie già disponibili nel bilancio dell’ente”.