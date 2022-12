Liquidazione Pubbliservizi, il Cda chiede un incontro con la Città Metropolitana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Considerato il delicatissimo momento che sta attraversando la società, dopo varie interlocuzioni, abbiamo formalmente chiesto un incontro con il socio "Città Metropolitana" per il prossimo lunedì 5 dicembre. All'incontro chiederemo la partecipazione dell’Avv. Roberto Li Mura che in questi ultimi due anni di Amministrazione Straordinaria, ha, con grande generosità e umanità, assistito il C.d.A. negli adempimenti di competenza, al quale chiederemo la disponibilità di supportare ancora il C.d.A. in tutte le azioni possibili per far uscire la società dallo stato di liquidazione giudiziale. Siamo fiduciosi che il Socio manterrà gli impegni assunti e metterà tutte le condizioni per superare questa drammatica situazione e ridare speranza ai lavoratori di Pubbliservizi S.p.A. che potrà così ancora svolgere, grazie ad una più efficiente ed efficace organizzazione interna, le essenziali funzioni pubbliche che le sono affidate, evitando salti nel buio che rischierebbero pesanti ricadute sul piano sociale e non gioverebbero al raggiungimento degli obiettivi pubblici.