Pubbliservizi, Uil e Uilt: "Corsa contro il tempo per salvare tutti i lavoratori"

"Grazie alla costituzione dell’azienda speciale Scmc, tutti i 333 lavoratori della ex Pubbliservizi potranno continuare ad assicurare servizi essenziali alle persone in provincia di Catania. Voltiamo pagina, grazie al confronto tra il sindacato e il commissario della Città Metropolitana. Ci preoccupa, adesso, che la procedura si concluda entro il termine dell’esercizio provvisorio, prorogato al 15 maggio". Lo dichiarano i segretari generali di Uil e UilT Catania, Enza Meli e Salvo Bonaventura. "Tutelare il personale della ex Pubbliservizi e le esigenze del nostro territorio erano e restano la nostra priorità. Adesso, siamo impegnati a contribuire nella costruzione di un’azienda che possa guardare avanti, assicurando certezza di qualità ed efficienza con una gestione manageriale".

"Alla Città Metropolitana – affermano gli esponenti sindacali – ribadiamo la necessità di tempi certi nel percorso già tracciato dall’Ente per la costituzione dell’Azienda Speciale, che preveda l’esame della bozza di statuto con servizi ulteriori rispetto a quelli già svolti dalla Pubbliservizi e la richiesta di nomina di un Commissario regionale ad acta per la conseguente approvazione dell’atto costitutivo e dello stesso statuto dell’Azienda". Enza Meli e Salvo Bonaventura concludono: "Sulla base di un cronoprogramma ben definito, occorre inoltre nominare un Consiglio d’amministrazione o un Amministratore Unico per sottoscrivere l’accordo necessario al transito dei lavoratori alla nuova Azienda e ci attendiamo l’istituzione di un tavolo permanente di confronto per la redazione e stipula del nuovo contratto di servizio. Esprimiamo, infine, apprezzamento e fiducia nell’Assemblea regionale siciliana per l’azione di sostegno alla positiva soluzione della vertenza Pubbliservizi".