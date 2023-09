Laura Montana nominata direttore generale della Smc a titolo gratuito

L’amministratore unico di Scmc- servizi città metropolitana di Catania, avvocato Mario Balsamo, ha affidato alla dottoressa Laura Maria Concetta Montana l’incarico di direttore generale dell'azienda a titolo gratuito. Con oltre 50 anni di esperienza nel campo del risanamento delle grandi aziende in crisi, la dottoressa Montana è stata già commissario giudiziale di Pubbliservizi s.p.a., ex società di gestione dei servizi pubblici della Città Metropolitana. In sei mesi di intensa attività, è riuscita a trasformare la situazione finanziaria della società, portando il bilancio in pareggio. La Scmc può adesso dare un segnale di forte allontanamento dalla gestione precedente di Pubbliservizi. La visione dell’amministratore unico Mario Balsamo, è quella di "migliorare la qualità del lavoro dei dipendenti attraverso una gestione ottimizzata e razionale". Già dal prossimo mese, i lavoratori avranno l'opportunità di partecipare a corsi di formazione specialistica.