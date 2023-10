Pugnala connazionale al culmine di una lite: arrestato

I carabinieri della compagnia di piazza Dante, supportati dalle gazzelle del nucleo radiomobile, hanno arrestato un 43enne senegalese residente a Catania per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso delle armi.

I fatti risalgono a ieri sera quando i militari, allertati dalla centrale operativa, sono intervenuti in via Pistone dove era stato segnalato dai dei passati un uomo ferito a terra. Gli equipaggi, che erano già impegnati nel pattugliamento dell'area, si sono immediatamente recati sul posto, scoprendo un cittadino senegalese riverso al suolo con ferite da taglio all'addome e alla spalla, apparentemente causate da un oggetto contundente.

Soccorso da un'ambulanza del 118, l'uomo è stato trasportato in modo urgente al pronto soccorso, dove è stato dichiarato fortunatamente fuori pericolo di vita. Successivamente, è stata avviata un'attività d'indagine mirata per individuare l'autore del reato e comprendere la dinamica esatta degli eventi.

Le prime informazioni raccolte dai testimoni hanno suggerito che l'aggressore aveva avuto un alterco con la vittima, culminato con un colpo di coltello all'addome, prima di dileguarsi nei vicoletti di San Berillo. Testimoni oculari hanno fornito dettagli importanti sull'abbigliamento del presunto colpevole, in particolare una maglia verde con la scritta "California" in nero. Grazie all'analisi delle telecamere di sicurezza nelle vicinanze e alla conoscenza dei residenti del quartiere, i carabinieri sono riusciti a identificare il sospettato in poche ore, individuandolo nella sua abitazione nei pressi di piazza Federico di Svevia. Inizialmente, il 43enne ha negato qualsiasi coinvolgimento nella vicenda, ma durante la perquisizione della sua casa, è stata scoperta la maglietta insanguinata con la scritta "California" nascosta tra i suoi vestiti.

I carabinieri hanno esteso la ricerca all'area circostante l'appartamento e hanno rinvenuto l'arma del delitto, un coltello con una lama lunga oltre 20 centimetri, all'interno di una busta di plastica nera, nei pressi di un cassonetto dei rifiuti. Con il quadro investigativo consolidato, i carabinieri hanno sequestrato sia la maglietta che l'arma del delitto, al fine di sottoporle agli accertamenti tecnici del Ris. Nel frattempo, l'aggressore è stato portato in caserma per le procedure di denuncia, che saranno trasmesse all'Autorità Giudiziaria per ulteriori azioni legali.