Un pugnale di trenta centimetri nella valigia: denunciata una passeggera polacca

Nell’ambito dei costanti controlli sia ai passeggeri, nelle apposite postazioni di accesso all’area imbarchi, che ai loro bagagli, destinati ad essere stivati negli aeromobili, gli agenti della polizia di frontiera di Catania in servizio all’aeroporto, con il supporto degli operatori addetti alla sicurezza aeroportuale, hanno individuato un pugnale nascosto all’interno del bagaglio di una passeggera di nazionalità polacca.

In particolare, il personale preposto al controllo radiogeno dei bagagli da stiva ha notato all’interno di uno di questi la presenza del pugnale di grosse dimensione. I poliziotti intervenuti hanno identificato la proprietaria del bagaglio, che ne ha giustificato il possesso raccontando di averlo acquistato per regalarlo al proprio figlio. Il pugnale è stato immediatamente sequestrato mentre la donna è stata denunciata per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere.