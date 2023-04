Colpita con pugni alla testa dal suo compagno, riesce a scappare e lo fa arrestare

Nella scorsa serata, personale delle volanti è intervenuto presso il campo nomadi di via Crocifisso, nella zona di San Cristoforo, a seguito della richiesta di intervento pervenuta in sala operativa da parte di una donna. Sul posto gli operatori hanno preso contatti con la richiedente, una donna di nazionalità romena, che riferiva di aver avuto una lite molto accesa con il proprio compagno, anch’egli romeno, mentre entrambi si trovavano – insieme ai due figli minori – all’interno della propria dimora. A causa della lite, l’uomo andava in escandescenza e, perdendo il controllo, la colpiva con diversi pugni alla testa. Non soddisfatto di quanto fatto, ha minacciato di morte la compagna con un coltello.

La donna, impaurita per quanto subito, è riuscita a scappare e, una volta messasi al sicuro, ha chiesto l’intervento della polizia. Gli agenti hanno individuato subito l’autore delle violenze e, una volta bloccato, lo hanno accompagnato in Questura per gli ulteriori accertamenti.

In sede di denuncia resa dalla donna si apprendeva che già in passato la stessa era stata vittima di altre aggressioni e minacce, episodi che aveva già provveduto a denunciare all’epoca dei fatti. Una volta ricostruita la dinamica di quanto accaduto e, circostanziato il contesto generale delle violenze subite dalla donna, l’uomo è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Il Pm di turno ha disposto l'arresto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida innanzi al Gip.