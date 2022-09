A Mascalucia proseguono gli interventi di pulizia delle caditoie e grate stradali

L’Amministrazione Comunale, già dal mese di agosto, in via del tutto preventiva, ha dato avvio agli interventi di pulizia di caditoie e grate stradali su tutto il territorio. Si tratta di un’operazione volta ad evitare allagamenti e a ridurre i disagi che potrebbero derivare dal maltempo.

Trattandosi di un Comune con un'estensione territoriale molto ampia, è stato programmato un piano di intervento strutturato ed organizzato in modo da non trascurare nessuna zona, gli interventi effettuati riguardano: le vie Q.C. Metello ed Etnea (incrocio via Pulei ed altezza Auditorium), via Comunità Europea, via Roma (angolo via Caboto), via dei Salici, via Segesta, via San Gaetano, via Vasari, via Jacopo Da Lentini, via Guicciardini, via Caravaggio, via Alfieri, via Leopardi, via Del Sole. via Luigi Sturzo, via Cardinale Dusmet, via Brancati, via Salvatore Quasimodo, via Nino Martoglio, via Aristotele, via Milazzo, via Manzoni, via Vaccarini, via Giovanni Verga, via Tintoretto/Botticelli. Alcune tra le prossime vie interessate dagli interventi di pulizia: via Campanelle, via Erone, via Segesta, la zona alta di via Etnea (Chiesa Madre), via Treviso, via Montanara (incrocio via Selinunte), via Dionisio, via Palmenide, via Euclide, via Archimede.

Qualora l’attività di pulizia non dovesse risultare sufficiente si procederà con altri interventi manutentivi al fine di dare maggiore sicurezza ai cittadini. L’intervento di pulizia si affianca, a quello già in atto, di rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi. L’Amministrazione Magra auspica di arrecare meno disagio possibile alla cittadinanza.