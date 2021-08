Pulizia canali, disostruito il vallone Acquasanta

Prosegue la pulizia dei canali programmata dagli assessorati all’Ambiente, retto da Fabio Cantarella, e Manutenzioni, guidato da Pippo Arcidiacono, nell’ottica di prevenire possibili criticità nell’eventualità di piogge intense che ormai caratterizzano la fine dell’estate. Dopo una prima tappa sul canale Forcile, zona rotatoria con l’aeroplanino, per scongiurare allagamenti al villaggio Santa Maria Goretti, oggi il personale del Comune di Catania ha disostruito l’Acquasanta, in località San Giorgio. Tra i rifiuti rimossi anche la carcassa di un’autovettura smaltita all’interno del canale e che sarà oggetto di indagini da parte della Polizia municipale di Catania al fine di risalire al proprietario o accertare se si tratta di un veicolo oggetto o strumento di possibili reati. Per rimuoverla si è resa necessaria anche una gru anche a causa del notevole peso dell’autovettura ripiena di fango. Dai canali, oltre ai canneti sono stati rimossi rifiuti di ogni genere molti di essi trasportati dalle acque anche da territori limitrofi al Comune di Catania. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni con particolare attenzione ai siti in prossimità di abitazioni al livello della sede stradale.