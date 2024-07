Anche ad Aci Catena inizia la pulizia della cenere vulcanica: durerà 13 giorni

Da domattina e per 13 giorni lavorativi, il territorio comunale di Aci Catena sarà interessato da una pulizia straordinaria della cenere vulcanica, caduta in maniera abbondante durante l’ultima eruzione dell’Etna. A darne comunicazione sono il comandante della polizia locale, Sebastiano Forzisi ed il dirigente dell’area manutenzione, Nello Fichera. La ditta esterna individuata tramite il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni inizierà da Aci Catena centro, piazza S.Leopoldo, piano Umberto ed il cimitero comunale.

Nei giorni a seguire, si continuerà in tutte le altre aree del territorio comunale. Verranno collocati i divieti di sosta, per le zone dove è prevista la sosta pubblica auto. Il comune raccomanda la massima collaborazione "affinchè i mezzi meccanici non vengano ostacolati dalle vetture in sosta. Coloro (il riferimento è soprattutto per anziani e disabili) che hanno raccolto nei sacchetti di plastica la sabbia vulcanica, possono collocarla dinanzi la propria abitazione così che, al passaggio dei mezzi e personale incaricato alla pulizia, sia possibile ritirare i sacchetti, debitamente chiusi. Si raccomanda di conferire solo sabbia, non mischiata con altra tipologia di rifiuti".