I volontari della Fipsas ripuliranno la costa di Calatabiano

Domani, 5 giugno, la Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (Fipsas), in occasione della "Giornata Mondiale dell’Ambiente", ritornerà in acqua e sulle spiagge per proporre l'iniziativa "Pulifondali" e "Pulispiagge". Saranno ben 40 le località coinvolte da nord a sud della penisola: in provincia di Catania è stata scelta la costa di Calatabiano. I tesserati della federazione saranno in azione per ripulire porzioni di acque, arenili e i moli invasi dai rifiuti. L’obiettivo è quello di raddoppiare i numeri della scorsa stagione, quando furono "pescati" 175 quintali tra reti fantasma, plastiche, copertoni e materiali ferrosi.

"Lo scorso anno l’iniziativa ha avuto un enorme successo – spiega il prof. Ugo Claudio Matteoli, presidente della Fipsas – ragion per cui dobbiamo continuare su questa strada perché la salvaguardia dell’ambiente è una necessità impellente, non ha colori ed è necessaria da nord a sud. Vogliamo fornire un contributo tangibile e ogni singolo rifiuto che verrà raccolto sarà correttamente smaltito grazie ai Comuni interessati. L’aumento delle località coinvolte non può che renderci orgogliosi del nostro operato, è la dimostrazione tangibile del senso civico che pervade tutti i nostri tesserati, che, anche quest’anno, saranno in prima linea per la difesa del nostro habitat". A supporto dell’iniziativa anche Suzuki, che metterà a disposizione i suoi motori marini.

Le località che hanno aderito a “Pulifondali” e “Pulispiagge” 2024 sono: Alassio (SV), Amalfi (SA), Ancona, Barcola (TS), Bergeggi (SV), Calatabiano (CT), Castiglione della Pescaia (GR), Catanzaro Lido, Civitavecchia (RM), Conca dei Marini (SA), Follonica (GR), Forio d’Ischia (NA), Genova, Giulianova (TE), Isola di Capo Rizzuto (KR), La Spezia, Latina, Manfredonia (FG), Marina Palmense (FM), Massa Carrara, Messina, Metaponto Lido (MT), Ortona (CH), Ostia (RM), Pesaro, Piedimonte Etneo (CT), Porto Cesareo (LE), Porto Corallo (SU), Portopalo di Capo Passero (SR), Pozzuoli (NA), Reggio Calabria, Rimini, Riva del Garda (TN), Salerno, San Felice Circeo (LT), San Vito Chietino (CH), Sant’Angelo di Serrara Fontana (NA), Siracusa, Venezia e Verbania.