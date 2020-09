Pulizia del lungomare in programma sabato: appuntamento in piazza Nettuno

E' in programma domani, sabato 19 settembre, dalle 10 alle 13,un'operazione di pulizia straordinaria per effettuare la pulizia del waterfront di Piazza Nettuno e delle prossimità adiacenti su viale Ruggero di Lauria. Saranno in azione i soci del Club Lions Catania Porto Ulisse e altri Club Lions di Catania, con l'ausilio dei volontari dell'Associazione Pianeta Etna Amcinbici e dei "marines" della Marina militare americana di Sigonella (circa una ventina), coadiuvati da Dusty che per l'occasione metterà a disposizione 100 sacchi trasparenti grandi per la raccolta differenziata, 60 sacchi trasparenti per il ritiro delle frazioni plastica e alluminio, una confezione di guanti in lattice e 4 pinze prendi-rifiuti, ripuliranno il waterfront del lungomare di Catania, nel tratto compreso del Viale Ruggero di Lauria prospiciente Piazza Nettuno e le zone adiacenti. L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini, perché prendendo parte alla Giornata ecologica, i partecipanti possono rendersi conto della quantità di rifiuti abbandonati vicino a loro che spesso, non appena rimossi da operatori Dusty, si ritrovano nuovamente sul selciato e sulle aiuole, deturpando l'ambiente. A bonifica ultimata, una squadra di operatori ecologici Dusty provvederà a conferire nelle apposite piattaforme di avvio al riciclo, il materiale rimosso.

