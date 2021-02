I volontari di Plastic Free ripuliscono il lungomare dai rifiuti

Nella mattinata di oggi, circa 100 volontari hanno raccolto 110 sacchi differenziati dopo una pulizia collettiva messa in atto in piazza Nettuno ed al porticciolo di Ognina. Sono stati raccolti tra gli scogli 5 confezioni di carta, 15 di vetro, 25 di plastica, 65 di indifferenziata, e vari rifiuti ingombranti. Dusty ha supportato l'iniziativa fornendo i sacchi trasparenti e i guanti, e ha provveduto a rimuovere i rifiuti differenziati. Ottimi risultati anche in Piazza Santa Maria di Gesù ed al viale Regina Margherita: circa 150 i chili di rifiuti indifferenziati recuperati e 150 quelli differenziati. L'azione è stata finalizzata alla pulizia delle aiuole e alla messa a dimora dei cespugli di pitosforo in viale Regina Margherita.