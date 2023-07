Sabato pomeriggio i volontari ripuliranno il lungomare: parteciperà anche Trantino

I ragazzi di "Gioventù Nazionale - Catania" sabato 8 marzo dalle ore 16 saranno impegnati nella pulizia del tratto di scogliera di fronte piazza Nettuno. Parteciperanno anche il Sindaco Enrico Trantino, gli assessori Viviana Lombardo con deleghe alle Politiche Giovanili e Salvo Tomarchio alle Politiche del Mare, i consiglieri comunali tra cui Giovanni Magni (FdI), membro del direttivo nazionale di GN. Promotore dell’iniziativa è Giovanni Girgenti, componente di Gioventù Nazionale. "L’obiettivo principale di questa azione di pulizia è quello di preservare l'ambiente marino a ridosso dell’area urbana e sensibilizzare i cittadini a tenere pulito e a non sporcare gli spazi della nostra città. Per questo motivo - continua Girgenti - durante la manifestazione chiederemo alle rappresentanze del civico consesso un implemento del numero di cestini nelle strade, esortando alla massima collaborazione tutti i cittadini a usare i mastelli per la raccolta giornaliera porta a porta ed evitare così di creare quotidianamente microdiscariche a cielo aperto nell’interesse della salute di tutti, specialmente dei soggetti più fragili".