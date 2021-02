Legambiente ripulirà il giardino di Piazza Santa Maria di Gesù

Legambiente Catania, in collaborazione i volontari della Chiesa Santa Maria di Gesù, i cittadini e il servizio Tutela del verde del Comune di Catania si occuperà, nella giornata di domenica 28 Febbraio, della pulizia delle aiuole del viale Regina Margherita e della piazzetta antistante la Parrocchia Santa Maria di Gesù. Saranno messe a dimora altre piantine di pitosforo nelle aiuole del viale Regina Margherita grazie alla collaborazione degli alunni della scuola Diaz Manzoni, che nei giorni precedenti all'evento hanno fatto un lavoro di formazione sul tema dell' albero con i volontari di Legambiente.

In contemporanea, l'associazione Guide turistiche Catania guiderà i cittadini alla scoperta delle splendide ville storiche del viale, fino ad arrivare in piazza Roma per conoscere la storia del suo misterioso re a cavallo. In rispetto delle norme anti Covid le visite saranno a numero chiuso. La partecipazione sarà gratuita ma, chi lo desidera, potrà contribuire al finanziamento del progetto 100 alberi per Catania con un'offerta libera. L'ideatore del progetto, Davide Ruffino, segretario di Legambiente esprime la sua soddisfazione per l'evoluzione di questo percorso di rigenerazione urbana. "Grazie alla sinergia tra le associazioni, le istituzioni e i cittadini, il progetto 100 alberi per Catania continuerà a dare buoni frutti e a rendere tutti più consapevoli dell'importanza di una trasformazione green per la nostra città". L'appuntamento è alle ore 10 di questa domenica in piazza Santa Maria di Gesù. Per info e prenotazioni rivolgersi al numero 366870867.