I volontari di "Insieme per gli altri" ripuliscono parco Gioieni

“Insieme è diverso, si è più forti”.



Lo dicono i volontari di “Insieme per gli altri” che hanno deciso di dare vita ad azioni concrete per il benessere collettivo.Proprio per questo, domenica mattina si daranno appuntamento alle 9 e 30 al Parco Gioeni per ripulirlo sottolineando come l’impegno civico passa anche dal rispetto del bene comune. Una sorta di battesimo per la neonata associazione. “Insieme per gli altri”, infatti, nasce dall’idea di alcuni volontari catanesi per sensibilizzare sui temi della cittadinanza attiva. Ente di terzo settore, questa associazione è una nuova realtà che si pone come obiettivo quello di sensibilizzare su temi importanti quali l’inclusione sociale, la disabilità, la violenza di genere e il disagio psicologico.