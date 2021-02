I volontari di Plastic Free ripuliscono il porto di Ognina: c'era anche il Sindaco

Anche il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, si è unito domenica mattina ai volontari di Plastic Free nella raccolta di rifiuti al porto di Ognina. Le aree interessate dall'operazione-pulizia sono state lo scivolo sottostante piazza Mancini Battaglia, pieno di cartacce e plastica abbandonate in prevalenza dai tanti cittadini che consumano un pasto veloce sul muretto con vista mare, e le "casce" antistanti la statua della Madonnina di Ognina, al porto principale.

"Insieme agli assessori Cristaldi, Cantarella e Parisi - ha affermato Salvo Pogliese - abbiamo dato una mano ai cento volontari che hanno partecipato all’iniziativa, non solo esponenti dell’associazione ma anche scout e semplici cittadini. Voglio ringraziare la dinamicissima responsabile provinciale di Plastic Free, Rosangela Arcidiacono, perché le loro iniziative hanno non solo un valore pratico, ma soprattutto un valore pedagogico straordinario. Quella di prendersi cura degli spazi pubblici, rispettandoli e facendo ciascuno il nostro dovere perché non diventino discariche a cielo aperto è una battaglia culturale che dobbiamo combattere insieme".