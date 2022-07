Prosegue l'opera di pulizia nelle strade del terzo municipio

Dopo le problematiche iniziali, legate all’avvio della raccolta porta a porta, nel rione “Borgo” del III municipio di Catania si ritorna progressivamente a quella normalità tanto auspicata dai cittadini.

“In questi giorni - afferma il presidente di “Borgo-Sanzio”, Paolo Ferrara - sono state eliminate tante discariche abusive che invadevano il nostro territorio come in via Consolazione, in via Palazzotto, in via Carmelo Abate, in via Aurelio Nicolodi, Via Grotte Bianche, Via Caronda e nelle zone limitrofe. L’opera di pulizia prosegue con l’impiego delle macchine igienizzatrici e a breve- prosegue Ferrara- l’intervento delle pattuglie della polizia municipale garantiranno sanzioni esemplari per tutti coloro che stanno trasformando in nostro territorio in una enorme pattumiera a cielo aperto”. Si tratta dell’ennesimo segnale di una forte sinergia tra il III municipio di Catania e l’amministrazione centrale nella figura dell’assessore all’Ecologia Andrea Barresi.

“Bisogna proseguire in questa direzione- conclude Ferrara- per questo diventa essenziale l’istallazione di telecamere e il controllo delle forze dell’ordine”.