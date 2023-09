Ad Aci Catena si puliscono i tombini per prevenire allagamenti

Continua la pulizia di tombini e caditoie in tutto il territorio comunale di Aci Catena. Lo comunica il sindaco Margherita Ferro d’intesa con l’assessore all’Igiene Ambientale Turi Messina, alla Manutenzione Pippo Sciacca ed al responsabile Francesco Agostino. Ci si avvia verso la stagione invernale e, le piogge consistenti degli ultimi anni potrebbero creare non pochi problemi al regolare deflusso delle acquee meteoriche. “Ringrazio gli operatori che in questi giorni, si stanno cimentando in un’opera così importante – commenta il sindaco Ferro – mi auguro che si possano completare al più presto tutte le zone di Aci Catena, in modo da non farci trovare impreparati alle prime piogge stagionali. Nel mese di luglio abbiamo completato la pulizia dei pozzi perdenti, adesso continuiamo con caditoie e tombini”. Il servizio è in appalto alla ditta E.F. Servizi che si occupa della raccolta dei rifiuti nel Comune di Aci Catena.