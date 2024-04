Giarre, prosegue la pulizia dei tombini in centro

La società Igm, che gestisce il ciclo dei rifiuti a Giarre, sta intensificando le attività di pulizia dei tombini in diverse aree cittadine. In questi giorni l'attenzione è rivolta alla centrale via Carolina. Lungo questo asse viario sono presenti numerose caditoie che, nel tempo, si sono riempite di detriti ostacolando il deflusso delle acque meteoriche. Una squadra di operatori ha avviato la pulizia manuale delle griglie più critiche,per ripristinare la loro funzionalità idraulica anche sul viale Don Minzoni e sul viale Sturzo, che attraversa il centro urbano di Giarre. Sono circa un centinaio le caditoie ripulite nell’ultimo bimestre.

"Nel rispetto del contratto con la Igm – sottolinea l’assessore all’Ambiente Giuseppe Cavallaro – stiamo intensificando le operazioni di bonifica delle caditoie, operazioni che, ovviamente, interessano i punti maggiormente critici e già oggetto, in passato, di segnalazioni. L’amministrazione Cantarella ritiene fondamentali tali interventi idraulici, nell’ottica di prevenire pericolosi allagamenti".